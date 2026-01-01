Dramma a Capodanno muore per l’esplosione di un petardo ad Acilia

Un uomo di 63 anni ha perso la vita ad Acilia, nel X Municipio di Roma, a causa di un’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente si è verificato nella periferia della città, causando il tragico decesso dell’uomo. La vicenda richiama l’attenzione sui rischi legati all’uso di materiali pirotecnici durante le festività.

X Municipio – Un uomo di 63 anni è morto ad Acilia, alla periferia della Capitale, in seguito all’esplosione di un petardo. Secondo quanto riferito, l’episodio è avvenuto in via Corte Maggiore e i soccorsi del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto salvargli la vita.. Tragedia in strada ad Acilia La vittima, indicata come un 63enne di origine moldava, avrebbe riportato ferite in più parti del corpo a causa della deflagrazione. La dinamica è al vaglio degli investigatori: sul caso stanno lavorando i carabinieri della zona di Ostia per ricostruire cosa sia accaduto e la natura dell’artificio esploso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

