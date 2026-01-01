Dramma a Capodanno candeline innescano esplosione in un bar in Svizzera | 47 morti escluso il terrorismo Tajani | Sedici italiani dispersi

Un incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato 47 vittime, escluso il sospetto terrorismo. L’incidente si è verificato durante la notte di Capodanno, quando le candeline hanno innescato un’esplosione. Il ministro Tajani ha riferito di sedici italiani ancora dispersi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, considerato non doloso, in un locale molto frequentato da turisti.

