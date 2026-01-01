Dove vedere in tv Van der Poel oggi X20 Trofee Baal 2026 | orario programma streaming

Per seguire in tv l’evento Van der Poel oggi alla X20 Trofee Baal 2026, scopri orari, programma e opzioni di streaming disponibili. Che si tratti di competizioni di Coppa del Mondo o del circuito X20, le modalità di visione rimangono le stesse. Qui troverai tutte le informazioni utili per seguire l’appuntamento senza inconvenienti, mantenendo un approccio pratico e preciso.

Che si tratti di Coppa del Mondo o del circuito X20, l'obiettivo non si sposta di una virgola, non c'è alcuna distinzione. Mathieu van der Poel è pronto ad iniziare il 2026 per prolungare la straordinaria striscia di successi consecutivi con cui il detentore del titolo iridato ha iniziato la sua stagione. Il fuoriclasse olandese si presenta ai nastri di partenza dell'X20 Trofee Baal, gara che inizierà oggi pomeriggio alle 15:00, con il ruolo di favorito indiscusso per la vittoria finale. La sfida odierna aiuterà van der Poel a scaldare i motori in vista della gara di Zonhoven di domenica prossima, tappa di Coppa del Mondo in cui si rinnoverà il duello con l'eterno rivale Wout van Aert.

