Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime Opening Week 2026 | programma e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Auger Aliassime, Opening Week 2026: programma e streaming. Jannik Sinner debutta nel 2026 agli Australian Open, ma prima parteciperà a match d’esibizione, tra cui l’ultimo due giorni prima dell’inizio del torneo, previsto per il 18 gennaio. Ecco le informazioni su come seguire l’incontro e il programma completo della settimana di apertura.

Jannik Sinner farà il proprio esordio stagionale ufficiale nel 2026 direttamente agli Australian Open, ma in precedenza giocherà dei match d'esibizione: l'ultimo in ordine temporale sarà quello che l'azzurro disputerà appena due giorni prima dell'inizio del primo torneo dello Slam, fissato per domenica 18 gennaio. Nell'ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, infatti, Jannik Sinner, affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne: si tratterà dell'ultimo incontro di preparazione dell'azzurro prima dell'esordio ufficiale.

