Dove vedere in tv Italia-Svizzera United Cup 2026 | orari programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming Italia-Svizzera, United Cup 2026. La competizione si svolgerà alla RAC Arena di Perth, in Australia, con l’Italia, testa di serie numero 3, che esordirà contro la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10. Per sapere orari, programma completo e modalità di visione, consultate le fonti ufficiali e i canali sportivi dedicati.

La stagione 2026 del tennis inizierà con la United Cup, che si terrà in Australia: alla RAC Arena di Perth l’ Italia, testa di serie numero 3 e capofila del Girone C, affronterà all’esordio la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10.00 italiane. L’ Italia, capitanata da Stefano Cobolli, schiererà Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani, mentre la Svizzera, guidata da Stan Wawrinka, che sarà capitano e giocatore, potrà contare anche su Jakub Paul Luca Castelnuovo, Belinda Bencic e Naima Karamoko. Il tie si aprirà alle ore 10.00 italiane con il singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, poi a seguire nel singolare maschile Flavio Cobolli affronterà Stan Wawrinka, infine nel doppio misto le coppie dovrebbero essere formate da Sara ErraniAndrea Vavassori e da Belinda BencicStan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

