Il match tra Italia e Francia nella United Cup 2026 si terrà martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. La sfida, seconda e ultima del Gruppo C, vedrà le nazionali affrontarsi in una competizione di tennis a squadre miste. Di seguito, trovate gli orari, il programma completo e le opzioni di streaming per seguire l'incontro in tv e online.

Martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, l’Italia affronterà la Francia nel secondo e ultimo incontro del Gruppo C della United Cup 2026, competizione tennistica tra nazioni a squadre miste. Alla RAC Arena di Perth (Australia), gli azzurri saranno chiamati a un altro impegno nella fase a gironi, dopo la sfida contro la Svizzera del 4 gennaio. L’Italia si presenterà con la seguente formazione: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini avranno la responsabilità dei due singolari, mentre nel doppio misto sarà compito di ErraniVavassori cercare di avanzare il più possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Francia, United Cup 2026: orari, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming

Leggi anche: Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming; Dove vedere Milan-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Stasera in tv: i film da non perdere di sabato 27 dicembre 2025; Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming.

Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming - L'indiscussa dominatrice delle competizioni a squadre dell'ultimo biennio inizia il nuovo anno con la partecipazione all'edizione 2026 della United Cup, ... oasport.it

Olimpiadi, pallavolo maschile: oggi Italia-Francia – Quando si gioca la semifinale: orario e tv - A che ora gioca l'Italia di volley maschile oggi contro la Francia: in palio c'è la finale di Parigi 2024 ... ilfattoquotidiano.it