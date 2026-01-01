Dove sta andando il tennis? Sempre più giocatori scelgono le esibizioni i rischi per i tornei ATP meno prestigiosi

Il tennis sta attraversando una fase di evoluzione, con un crescente interesse per le esibizioni e le partite fuori dal circuito ufficiale. Questo trend influisce anche sui tornei ATP meno prestigiosi, che affrontano sfide legate alla loro rilevanza e sostenibilità. Con l’avvicinarsi del 2026, il calendario tennistico si conferma complesso e articolato, richiedendo ai giocatori e agli organizzatori nuove strategie e adattamenti per mantenere l’equilibrio tra competizione e intrattenimento.

Le esibizioni conquistano sempre più spazio nel panorama tennistico internazionale. Con l'arrivo del 2026, il circuito si prepara a una nuova stagione caratterizzata, come di consueto, da un calendario fitto e altamente impegnativo. I top-player, più di chiunque altro, saranno chiamati a gestire con estrema attenzione la programmazione, dosando le energie in funzione dei traguardi prioritari. Gli obiettivi principali restano, inevitabilmente, i tornei del Grande Slam, seguiti a distanza da ATP Finals e Masters 1000. Si consolida così una gerarchia sempre più sbilanciata sui Major, mentre cresce la tendenza dei grandi nomi a privilegiare eventiesibizione a forte richiamo commerciale, spesso a scapito dei tornei ATP 500 e 250.

