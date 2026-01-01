Dove è stato girato Santocielo? I luoghi del film a Catania e non solo

Santocielo è stato girato principalmente a Catania, una città ricca di fascino e suggestioni che si riflettono nelle atmosfere del film. Oltre a Catania, alcune scene sono state riprese in altre località della Sicilia, contribuendo a creare un contesto autentico e coinvolgente. La scelta di queste location sottolinea la volontà di valorizzare ambientazioni italiane, offrendo uno sfondo naturale e realistico alla narrazione della commedia natalizia.

Santocielo è una commedia natalizia che gioca apertamente con il paradosso, spingendosi là dove il cinema italiano (estremamente democristiano, in senso metaforico e non) raramente osa. Un angelo maldestro, una gravidanza impossibile, un professore di matematica siciliano che diventa — suo malgrado — il "padre" del nuovo Messia: roba ai limiti della blasfemia. Da qui si innesca una storia che mescola satira religiosa, esposizione mediatica e crisi personale, mantenendo quel tono grottesco ma umano (e molto palermina) che da anni caratterizza il cinema di Ficarra e Picone. Il film racconta di un Paradiso stanco dell'umanità, con Dio pronto a un nuovo diluvio universale.

