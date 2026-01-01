Dopo una notte di bombardamenti la passeggiata tra rifiuti e fuochi sparati anche dalla rotonda

Dopo una notte caratterizzata da fuochi d'artificio e residui di festeggiamenti, si svolge la prima passeggiata dell’anno tra rifiuti e resti di serate alcoliche. A Villasanta, nonostante le raccomandazioni del sindaco Lorenzo Galli di evitare i botti, si sono verificati spari anche dalla rotonda sin dal tardo pomeriggio. Una situazione che evidenzia ancora una volta le criticità legate ai festeggiamenti di fine anno.

