Dopo una notte di bombardamenti la passeggiata tra rifiuti e fuochi sparati anche dalla rotonda
Dopo una notte caratterizzata da fuochi d'artificio e residui di festeggiamenti, si svolge la prima passeggiata dell’anno tra rifiuti e resti di serate alcoliche. A Villasanta, nonostante le raccomandazioni del sindaco Lorenzo Galli di evitare i botti, si sono verificati spari anche dalla rotonda sin dal tardo pomeriggio. Una situazione che evidenzia ancora una volta le criticità legate ai festeggiamenti di fine anno.
