Dopo Kate Bush riecco Prince | Stranger Things 5 riporta in vita Purple Rain per il finale e c’è un motivo specifico

Dopo Kate Bush, anche Prince torna protagonista in Stranger Things 5, con la scelta di includere “Purple Rain” nel finale della serie. Questa decisione sottolinea il ruolo delle canzoni come elementi distintivi e simbolici all’interno della narrazione, creando un collegamento tra musica e trama. La presenza di brani iconici contribuisce a rafforzare l’atmosfera e a rendere memorabili momenti chiave della serie, arricchendo l’esperienza degli spettatori.

Come successo con Running up that hill di Kate Bush, filo conduttore per lungo tempo delle storie di Stranger things, anche l'epico finale della serie di Netflix ha la "sua" canzone ed è Purple Rain di Prince. Un brano di culto che accompagna una delle sequenze chiave dell'ultimo episodio (che ovviamente non vi riveliamo). In qualche modo, però, le parole di Prince si sposano alla perfezione con il senso dello show. Di cosa parla Purple Rain? Purple Rain racconta la fine di un mondo. Quando Prince pubblicò questo brano il 26 settembre 1984 come singolo estratto dall'album omonimo realizzato con i Revolution, nascose nel testo un significato profondo che molti fan hanno scoperto solo anni dopo.

