L'Europa si impegna a promuovere la partecipazione femminile nelle discipline STEAM, con iniziative mirate a favorire competenze e opportunità di lavoro. L’europarlamentare Giusi Princi, membro della commissione diritti delle donne, lavora per sviluppare misure che sostengano l’inclusione e la parità di genere in questi settori, contribuendo a un modello di sviluppo più equo e sostenibile.

Donne e discipline scientifiche, un binomio che piace all'Europa e su cui sta lavorando, studiando apposite misure, l'europarlamentare Giusi Princi, anche nel suo ruolo di componente della commissione diritti delle donne in Parlamento europeo.L'onorevole reggina ne ha parlato partecipando al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Donne e discipline Steam, Princi al lavoro su misure europee per competenze e lavoro

Leggi anche: AIDIA, Princi riflette su talento e competenze STEAM

Leggi anche: Violenza su donne, Consulenti lavoro: impegno con Fond. Doppia Difesa, ecco opuscolo informativo con misure per aiuto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giusi Princi: “valorizzare il talento femminile nelle discipline STEAM per un’Europa più innovativa”.

Princi: ‘AIDIA di Reggio leader nel formare talenti e promuovere competenze’ - L'europarlamentare reggina parla dell’importanza di valorizzare il talento femminile nei settori STEM per l’Europa. citynow.it

Giusi Princi: “La valorizzazione delle discipline STEAM priorità della politica europea" - “ Un’Europa che perde talento femminile nei settori tecnici e scientifici è un’Europa che rinuncia alla propria capacità di innovare e competere. reggiotv.it

Donne e discipline tecnico-scientifiche: “Colmare il divario per rafforzare l’Europa” - In Europa le donne costituiscono circa il 41% della forza lavoro nei settori scientifici e ingegneristici, ma la loro presenza rimane ancora marginale soprattutto nei comparti produttivi e manifatturi ... orizzontescuola.it

“Storicamente sono sempre state discipline maschili. -spiega la dottoressa - Il punto è che mancano figure di riferimento femminili, che spingano le donne ad investire in una carriera nella Chirurgia. Il numero delle specializzande però sta crescendo" - facebook.com facebook