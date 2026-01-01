Donald Trump rinvia di un anno l’aumento dei dazi sui mobili

Gli Stati Uniti hanno comunicato il rinvio di un anno, al 2027, dell’introduzione dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, da cucina e da bagno. La decisione mira a consentire una valutazione più approfondita delle conseguenze economiche e commerciali di tali misure, evitando impatti immediati sul mercato dei consumatori e delle aziende coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno rinviato di un anno i nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno, rinviandone l’attuazione al 2027. Il presidente Donald Trump ha firmato il provvedimento poche ore prima della fine del 2025, rinviando gli aumenti tariffari che originariamente sarebbero dovuti entrare in vigore oggi. A settembre, Trump aveva imposto nuovi dazi del 25% su mobili da cucina e mobili imbottiti. Sono poi entrati in vigore a ottobre, con aliquote che sarebbero dovute aumentare rispettivamente al 50% e al 30% entro il 2026. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump rinvia di un anno l’aumento dei dazi sui mobili Leggi anche: Donald Trump rompe i negoziati commerciali con il Canada per uno spot sui dazi Leggi anche: Abolizione dei dazi su caffè, tè e banane: la nuova decisione di Donald Trump Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Palazzo Chigi archivia il 2025 col compromesso sull’Ucraina, ma rinvia il referendum a gennaio; L’ECHL rinvia 13 partite dopo che i giocatori hanno scioperato; Le città blu invertono la rotta sulla distribuzione delle forniture di droga ai tossicodipendenti dopo che le politiche progressiste non sono riuscite advert arginare l’epidemia | MR IT; Katie Couric rifiuta il “entrambe le parti” nella copertura giornalistica, afferma che le persone non vogliono “solo i fatti”. ***Dazi: Trump posticipa al 2027 l'aumento delle imposte sui mobili - Donald Trump ha posticipato di un anno l'aumento delle tariffe sui mobili imbottiti, quelli da cucina ... ilsole24ore.com

Trump posticipa di un anno l’aumento dei dazi sui mobili - Donald Trump ha posticipato di un anno i nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno, rinviandone l’attuazione al ... ilsole24ore.com

Dazi, tassi e miliardi promessi. Perché il 2026 sarà l’anno più difficile per Trump? - Tra ambizioni espansive e il rischio che a pagare l'assestamento, dai dazi all'inflazione, sia la grande massa della popolazione la marcia degli Usa nel 2026 sarà articolata. msn.com

Trump accusa la Cina di pratiche sleali sui chip ma rinvia i dazi fino al 2027

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e la moglie Sara hanno partecipato alla festa di Capodanno con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Melania, nel resort a Mar-a-Lago a West Palm Beach, in Florida. Gli ospiti hanno poi assistito allo spettacolo p - facebook.com facebook

Mali e Burkina Faso hanno annunciato che vieteranno l’ingresso nei loro Paesi ai cittadini statunitensi, invocando il “principio di reciprocità” in risposta alla decisione del presidente Donald Trump di vietare l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini maliani e burkin x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.