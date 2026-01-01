Dodò Juve colpo di scena! La Fiorentina può metterlo sul mercato ecco qual è la posizione della dirigenza bianconera L’indiscrezione
La Fiorentina potrebbe mettere sul mercato Dodò Juve, suscitando interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione della società viola potrebbe influenzare le strategie di mercato della Juventus, che valuta attentamente questa eventualità. In questo articolo, analizzeremo la posizione della dirigenza bianconera e le possibili conseguenze di questo scenario. Restate aggiornati per tutte le novità sulla situazione di Dodò e le implicazioni per le due società.
Dodò Juve, c’è la svolta! La Fiorentina potrebbe cederlo, ecco la posizione del club bianconero. L’indiscrezione non lascia dubbi. L’idillio tra Firenze e la sua freccia destra sembra essere arrivato ai titoli di coda. Il rendimento di Dodò nei primi mesi della stagione ha fatto scattare più di un allarme rosso in casa Fiorentina. Il terzino destro brasiliano è finito nel mirino della critica e della società per un evidente calo di concentrazione. Errori tecnici e superficialità difensive in momenti chiave (emblematico lo scivolone in occasione del gol subito a Parma) hanno sollevato pesanti interrogativi sulla sua tenuta mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
