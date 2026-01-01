Dl Milleproroghe salta il bonus giovani e donne
Il decreto Milleproroghe recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale non prevede più la proroga dei bonus destinati all’occupazione giovanile e femminile. Questa decisione potrebbe influire sui programmi di sostegno all’occupazione per queste categorie, modificando le opportunità di incentivi e misure di supporto attualmente in vigore. È importante monitorare eventuali aggiornamenti o nuove disposizioni che possano integrare o modificare questa situazione.
Nel decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale non c’è la proroga dei bonus per l’occupazione giovanile e femminile. Nel testo definitivo è infatti scomparso lo slittamento di un anno che figurava in una versione precedente del provvedimento e che avrebbe consentito di estendere gli incentivi anche oltre le scadenze già fissate. Restano quindi esclusi dal rinnovo il bonus giovani under 35 e il bonus donne, due strumenti pensati per favorire l’ingresso stabile nel mercato del lavoro di categorie considerate più fragili. Con la stessa scelta decadono anche altri interventi: la proroga del bonus per lo sviluppo occupazionale nelle Zes del Mezzogiorno e gli incentivi all’autoimpiego nei settori legati alle nuove tecnologie e alla transizione digitale ed ecologica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
