Dl Milleproroghe | niente più bonus giovani under 35 e donne

Il decreto Milleproroghe ha confermato la fine delle proroghe per il bonus giovani under 35 e il bonus donne, previsti per sostenere l’occupazione di queste categorie. La decisione, riportata dall’Ansa, segna la cessazione di tali agevolazioni, che miravano a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani e donne in condizioni svantaggiate. La misura entra in vigore senza ulteriori estensioni.

Secondo quanto riporta Ansa è saltata la proroga di un anno del bonus giovani under 35 e del bonus donne, che dovevano aiutare l’occupazione dei giovani e delle donne in condizioni svantaggiate. Nel testo del decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non figura lo slittamento di un anno, come invece era previsto in una bozza del provvedimento. Tra l’altro nella pubblicazione in Gazzetta sono saltati anche la proroga del bonus per lo sviluppo occupazionale per la Zes per il Mezzogiorno e degli incentivi sull’autoimpiego nelle nuove tecnologie e per la transizione digitale e ecologica. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Dai bonus per l'assunzione degli under 35 alle multe stradali: cosa c'è nel nuovo decreto Milleproroghe

Leggi anche: Decreto milleproroghe, il bonus giovani prorogato di un anno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dl Milleproroghe in Gazzetta, salta la proroga dei bonus giovani e donne - Dallo scudo per medici allo stop per le multe, prevista anche la proroga del Fondo di garanzia per le pmi (ANSA) ... ansa.it