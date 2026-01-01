Discorso fine anno Mattarella la foto storica del 2 giugno 1946 dietro il Presidente – Il video

Il discorso di fine anno di Mattarella include una fotografia storica di Federico Patellani, risalente al 2 giugno 1946, che rappresenta la vittoria del referendum per la Repubblica. La foto, simbolo di un momento fondamentale nella storia italiana, è stata selezionata per arricchire la scenografia del suo intervento al Quirinale, sottolineando l’importanza di quel passaggio nella costruzione della Repubblica italiana.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 La foto di Federico Patellani, divenuta il simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica del 2 giugno 1946, è uno degli elementi scelti per la scenografia del discorso al Quirinale.n di fine anno del Presidente Matatrella Nel 2026 saranno 80 anni dallo storico evento. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

A che ora inizia il discorso di fine anno (2025) di Mattarella: orario esatto - DISCORSO MATTARELLA QUANDO INIZIA ORARIO – Come di consueto, nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tiene il tradizionale discorso di fine a ... tpi.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno: "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno - che vi giudica sen

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno: "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno - che vi giudica senza conoscervi

