Disastro di Capodanno ad Amsterdam va a fuoco la chiesa Vondelkerk | Non può più essere salvata

La chiesa Vondelkerk di Amsterdam è stata colpita da un incendio che si è sviluppato poco dopo la mezzanotte di Capodanno. Le immagini mostrano un rogo intenso, che ha causato danni significativi alla struttura. Le autorità hanno dichiarato che, data l’entità delle fiamme, il restauro potrebbe non essere più possibile. L’incidente rappresenta un grave evento per il patrimonio culturale della città.

Brucia la chiesa Vondelkerk di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Le immagini del rogo, scoppiato poco dopo la mezzanotte di Capodanno, sono impressionanti. Il campanile della struttura è crollato completamente questa mattina, e così pure la torre e parte del tetto. La portavoce dei vigili del fuoco ha.

