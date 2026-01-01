Disabile violentato nel parco e filmato? per la Procura non ci sono prove | chiesta archiviazione

La Procura ha chiesto l’archiviazione del procedimento riguardante un episodio di presunta violenza ai danni di un uomo disabile nel parco di Aragona. Secondo le indagini, non sono state trovate prove definitive che confermino l’accaduto. Il pubblico ministero ha evidenziato l’assenza di elementi certi a supporto delle accuse contro i tre giovani coinvolti.

