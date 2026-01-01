Disabile violentato nel parco e filmato? per la Procura non ci sono prove | chiesta archiviazione
La Procura ha chiesto l’archiviazione del procedimento riguardante un episodio di presunta violenza ai danni di un uomo disabile nel parco di Aragona. Secondo le indagini, non sono state trovate prove definitive che confermino l’accaduto. Il pubblico ministero ha evidenziato l’assenza di elementi certi a supporto delle accuse contro i tre giovani coinvolti.
“Dalle indagini non sono emerse prove certe sull'episodio”. Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di tre giovani accusati di avere violentato un uomo di 47 anni di Aragona affetto da insufficienza mentale. Il giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Cuneo, detenuto disabile violentato per giorni dal compagno di cella: “Ennesima sconfitta dello Stato” - Minacciato con un coltello dal compagno di cella che doveva invece aiutarlo e violentato per giorni senza che nessuno si accorgesse di nulla. fanpage.it
Abusi su un ragazzo di 14 anni disabile, arrestato un infermiere 63enne #Cronaca #cronacasicilia - facebook.com facebook
