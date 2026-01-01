Diggs dei Patriots affronta accuse di aggressione prima dei play-off

Stefon Diggs dei New England Patriots è stato coinvolto in un episodio giudiziario, con accuse di aggressione e strangolamento relative a un presunto incidente del 2 dicembre. L’ex ricevitore dei Bills, che ha avuto un ruolo importante nella stagione dei Patriots, si trova ora ad affrontare un procedimento legale che potrebbe influenzare il suo percorso verso i playoff. La notizia è stata confermata dalla redazione di JustCalcio.com.

2025-12-31 11:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’ex ricevitore dei Bills è stato una parte cruciale del successo del New England in questa stagione Stefon Diggs, wide receiver dei New England Patriots, sta affrontando un’accusa di strangolamento e un’accusa di aggressione a seguito di un presunto incidente avvenuto il 2 dicembre. Martedì mattina si è tenuta un’udienza di mozione presso il tribunale distrettuale di Dedham in Massachusetts, con Diggs programmato per essere citato in giudizio il 23 gennaio, il venerdì prima della partita del campionato AFC. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: L'attuale animale dell'ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers è un clone del pitbull Lua Leggi anche: Nfl, la caduta degli dei, la talpa dei Patriots e un Darnold da mvp Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il ricevitore dei Patriots Stefon Diggs affronta l’accusa di strangolamento, nega le accuse; Stefon Diggs dei Patriots rischia gravi accuse di aggressione e strangolamento in Massachusetts; Stefon Diggs dei Patriots rischia l’accusa di strangolamento e aggressione in Massachusetts; I Bucks F Giannis Antetokounmpo tornano alla formazione titolare contro i Bulls. Un fine 2025 decisamente turbolento per Stefon Diggs! La stella dei New England Patriots è stata infatti accusata dalla sua ex chef privata per i reati di aggressione semplice e strangolamento. L’episodio risale al 2 dicembre e, stando al rapporto, sarebbe seg - facebook.com facebook Stefon Diggs shock: accuse di strangolamento per la stella dei Patriots. Ecco cosa rischia. #TSOS #NEPats #StefonDiggs #NFL x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.