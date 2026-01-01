Diesel e benzina | da oggi scattano le nuove accise come cambiano i prezzi

Da oggi entrano in vigore le nuove accise sui carburanti, influenzando i prezzi di diesel e benzina. I costi di rifornimento subiranno variazioni: aumenteranno per chi utilizza il gasolio e diminuiranno per chi fa rifornimento di benzina. Queste modifiche sono state introdotte per adeguarsi alle nuove normative fiscali e influiranno sui costi di gestione dei veicoli.

È ufficiale: da oggi fare il pieno costerà un po' di più per chi ha un'auto a gasolio e un po' di meno per chi si rifornisce di benzina. Scatta infatti dal 1° gennaio 2026 il riallineamento delle accise sui carburanti, una misura inserita nella manovra anche per ottemperare alle richieste dell'Ue.

