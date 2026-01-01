Dieci anni di prurito | l’Ortica non accarezza graffia

Nel 2026, Ortica celebrerà i dieci anni di attività. In questo decennio, ha mantenuto un approccio diretto e senza compromessi, affrontando temi spesso trascurati o evitati. Un percorso caratterizzato da chiarezza e sobrietà, volto a offrire un'informazione autentica e responsabile, senza artifici o sensazionalismi. Un traguardo importante che riflette l’impegno costante nel preservare un dialogo aperto e trasparente con i propri lettori.

Con l’arrivo del 2026, ad agosto, l’Ortica taglierà il traguardo dei dieci anni. Un decennio passato a pungere senza chiedere permesso, a stare fuori dal recinto, a dire ciò che altri preferiscono sussurrare o ignorare. Nata dissacrante e rimasta indomabile, ha attraversato notizie serie e provocazioni feroci, colpendo lettori, colleghi, direttori e intoccabili, spesso su segnalazione degli stessi protagonisti messi sotto la lente. Spazio libero a blogger, voci stonate, idee scomode e perfino all’assurdo, perché la libertà non è mai ordinata né rassicurante. Tra proteste, lamentele e messaggi rabbiosi, l’Ortica arriva ai suoi dieci anni come è sempre stata: viva, urticante, allergica ai padroni e impermeabile agli sconti. 🔗 Leggi su Lortica.it

