Diddy ha intentato una causa legale contro Netflix e 50 Cent riguardo alla serie

Diddy ha avviato un’azione legale con Netflix e 50 Cent per via della serie Sean Combs: The Reckoning, incentrata sulla bufera scatenatasi dal rapper a seguito del suo arresto nel settembre 2024 e riconducibile al passato turbolento del fondatore della Bad Boy Entertainment. In mezzo all’abbondanza di denunce civili per violenza sessuale che Sean Combs sta attualmente combattendo, oltre a un appello penale presentato il 23 dicembre e una nuova data di rilascio dalla prigione, il rapper ha fatta causa al servizio streaming gestito da Ted Sarandos. Un portavoce del musicista ha dichiarato in esclusiva sulle pagine di Deadline: “Sean Combs e il suo team stanno ancora valutando le loro opzioni legali sulla docuserie Netflix e sul filmato rubato,”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diddy ha fatto causa a Netflix per The Reckoning, la serie prodotta da 50 Cent

Leggi anche: Gli avvocati di Sean ‘Diddy’ Combs ordinano la cessazione della docuserie (prodotta da 50 Cent) a Netflix, perché utilizza filmati ‘rubati’

Leggi anche: 50 Cent spiega perché ha realizzato una docuserie su Diddy

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I figli di Sean Combs raccontano la loro versione dei fatti in una docu-serie; L’industria musicale deve affrontare tensioni con accuse contro Diddy e collegamenti controversi con Michael Jackson; Le accuse di traffico sessuale contro Diddy fanno rivivere vecchi video e suscitano polemiche con Justin Bieber; Gli scandali Diddy si collegano alla morte di Michael Jackson e scuotono il settore dell’intrattenimento.

Diddy ha fatto causa a Netflix per The Reckoning, la serie prodotta da 50 Cent - Diddy ha avviato un’azione legale con Netflix e 50 Cent per via della serie Sean Combs: The Reckoning, incentrata sulla bufera scatenatasi dal rapper a seguito del suo arresto nel settembre 2024 e ... msn.com