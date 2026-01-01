Design olfattivo | quando le fragranze diventano sculture di vetro

Il design olfattivo trasforma le fragranze in vere e proprie sculture di vetro, creando un collegamento tra essenza e forma. La cura nella progettazione estetica valorizza il profumo, rendendolo un oggetto che invita alla scoperta e alla riflessione. Su Life&People.it approfondiamo come l’arte del vetro possa esaltare la fragranza, rendendola un’esperienza sensoriale completa e duratura.

Life&People.it Il profumo, essenza effimera per vocazione, nasce per dissolversi e, per questo motivo, ha bisogno di un corpo che lo trattenga e lo racconti prima ancora che venga indossato. Se l’olfatto è il senso della memoria involontaria, i flaconi sono il varco attraverso cui il ricordo prende forma, spesso trasformando una fragranza in oggetto di collezione, destinato a durare oltre la volatilità del gesto. Nel design olfattivo, la progettazione del contenitore è un atto creativo raffinato tanto quanto la composizione della fragranza stessa. Ogni scelta traduce visivamente il carattere del profumo, e questa alleanza tra arte, architettura e savoir-faire vetrario custodisce la fragranza e ne conserva l’integrità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

