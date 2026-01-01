Dentro l' incubo del bar di Crans-Montana | l' unica via d' uscita era una scala angusta
L'incendio al bar Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno, ha causato una tragedia con numerose vittime. Un elemento chiave dell'accaduto è stata la presenza di una scala stretta e angusta, che rappresentava l'unica via d'uscita dal seminterrato. Questa situazione ha contribuito alla gravità dell'incidente, mettendo in evidenza le criticità legate alla sicurezza degli spazi pubblici.
Una scala stretta e angusta, unica via d’uscita dal seminterrato. È questo uno degli elementi chiave che aiuta a spiegare il bilancio drammatico dell’incendio che nella notte di Capodanno ha devastato il bar-pub Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, causando la morte di decine di giovani che stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. A confermarlo è stato il comandante della polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
