Dentro l' incubo del bar di Crans-Montana | l' unica via d' uscita era una scala angusta

L’incendio al bar Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno, ha causato una tragedia con numerose vittime. Un elemento chiave dell’accaduto è stata la presenza di una scala stretta e angusta, che rappresentava l’unica via d’uscita dal seminterrato. Questa situazione ha contribuito alla gravità dell’incidente, mettendo in evidenza le criticità legate alla sicurezza degli spazi pubblici.

Dal veglione di Capodanno all’incubo: strage di giovani nel bar di lusso a Crans Montana, coinvolti italiani - Il bilancio delle vittime è drammatico, quello dei feriti è altrettanto importante. giustizianews24.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

“Una festa che si è trasformata in un incubo”. Con queste parole il presidente del Governo vallesano, Matthias Reynard ha aperto a Lens la conferenza stampa sulla tragedia del rogo avvenuto a Crans-Montana. Si dovrà chiarire perché le fiamme sono divamp - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.