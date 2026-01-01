De Paz | Uniti in un' unica idea di pace
Il presidente della Comunità ebraica di Bologna interviene in merito alla marcia della pace svoltasi in città, dopo le polemiche sulla seconda parte dell’evento in piazza Nettuno. De Paz sottolinea l’importanza di unire le persone in un’unica idea di pace, promuovendo dialogo e rispetto. L’iniziativa, che vuole rafforzare i valori di convivenza civile, si inserisce nel contesto di un percorso condiviso per la pace e la solidarietà.
Marcia della pace a Bologna, parla il presidente della Comunità ebraica dopo le polemiche sulla seconda parte della manifestazione in piazza Nettuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Bologna il 1 gennaio torna in piazza per la pace con Zuppi, Lepore, De Paz e Lafram
Leggi anche: Marcia della pace di Bologna, restano le divisioni. De Paz: “La seconda parte della manifestazione è troppo politica”
1000 giocatori simulano una civiltà: ragazzi vs ragazze
Si è tenuta a Prà la seconda edizione di “Un Calcio alla Guerra”. Sullo stesso campo si sono incontrati cristiani, musulmani, ebrei, buddisti e tante altre comunità, tutti uniti da un’unica maglia: quella dello sport, linguaggio universale capace di creare ponti, a - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.