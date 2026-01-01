De Paz | Uniti in un' unica idea di pace

Il presidente della Comunità ebraica di Bologna interviene in merito alla marcia della pace svoltasi in città, dopo le polemiche sulla seconda parte dell’evento in piazza Nettuno. De Paz sottolinea l’importanza di unire le persone in un’unica idea di pace, promuovendo dialogo e rispetto. L’iniziativa, che vuole rafforzare i valori di convivenza civile, si inserisce nel contesto di un percorso condiviso per la pace e la solidarietà.

Marcia della pace a Bologna, parla il presidente della Comunità ebraica dopo le polemiche sulla seconda parte della manifestazione in piazza Nettuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

