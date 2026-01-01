**Dazi | Farnesina ' prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana' **

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato una prima riduzione delle tariffe antidumping applicate a determinati marchi di pasta italiana, in anticipo rispetto alla conclusione dell’indagine prevista per marzo. La decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti, influenzando il settore alimentare e le esportazioni italiane di pasta.

Dazi, Trump divora la pasta italiana e studia tariffe al 107%. L'ambasciata si muove per ottenere una riduzione - Sulla pasta italiana potrebbe arrivare un mega dazio Usa del 107%, ma l'ambasciata del nostro Paese, fanno sapere fonti informate, è al lavoro per ottenere una sensibile riduzione. affaritaliani.it

Con Antonio Tajani alla guida della Farnesina, grazie al Piano straordinario per l’export, l’Italia conquista nuovi mercati e rafforza il suo ruolo da protagonista nel commercio internazionale. Diplomazia, visione e concretezza: così l’export cresce e il Made in Ital - facebook.com facebook

