**Dazi | Farnesina ' prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana' **
Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato una prima riduzione delle tariffe antidumping applicate a determinati marchi di pasta italiana, in anticipo rispetto alla conclusione dell’indagine prevista per marzo. La decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti, influenzando il settore alimentare e le esportazioni italiane di pasta.
Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso note alcune valutazioni - in anticipo rispetto alla conclusione dell'indagine attesa per l'11 marzo - in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani. L'analisi post-preliminare infatti ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre: dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. La rideterminazione dei dazi è segno del riconoscimento della fattiva volontà di collaborare delle nostre aziende da parte delle autorità statunitensi - aggiunge il ministero - E' anche un segno dell'efficacia del sostegno assicurato dalla Farnesina e dal Governo sin dal principio e che intendiamo continuare ad assicurare in vista delle decisioni definitive. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Trump abolisce dazi su caffè, frutti esotici e carne bovina: "Niente tariffe su alcuni prodotti, non ne aggiungeremo altre sulla pasta italiana"
Leggi anche: Droga, Usa distruggono un'altra imbarcazione nel Pacifico: tre morti | Dazi, media India: "Vicino l'accordo con Trump per la riduzione delle tariffe"
Maxi-dazio Usa sulla pasta, il ministero degli Esteri: «Lavoriamo affinché rivedano la decisione» - La Farnesina sta seguendo il procedimento antidumping dell’amministrazione americana sulla pasta italiana sin da quando, a inizio settembre, il Dipartimento del Commercio statunitense ha pubblicato ... corriere.it
Dazi USA, Bankitalia: “Impatto sui ricavi italiani marginale”/ “Preoccupa di più l’aumento di merci cinesi” - Dazi USA, Bankitalia parla di effetti ridotti per le imprese italiane: i margini di ricavo si sono ridotti solo di 0,3 punti percentuali ... ilsussidiario.net
Dazi, Trump divora la pasta italiana e studia tariffe al 107%. L'ambasciata si muove per ottenere una riduzione - Sulla pasta italiana potrebbe arrivare un mega dazio Usa del 107%, ma l'ambasciata del nostro Paese, fanno sapere fonti informate, è al lavoro per ottenere una sensibile riduzione. affaritaliani.it
Con Antonio Tajani alla guida della Farnesina, grazie al Piano straordinario per l’export, l’Italia conquista nuovi mercati e rafforza il suo ruolo da protagonista nel commercio internazionale. Diplomazia, visione e concretezza: così l’export cresce e il Made in Ital - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.