Danneggiato col fuoco il trattore dell' azienda agricola di cui è socio il presidente del Libero consorzio

Nella nostra regione, un trattore dell’azienda agricola del presidente del Libero consorzio è stato danneggiato da un incendio. Si tratta di un atto intenzionale di danneggiamento, non di un furto o di un tentativo di rame. La vicenda evidenzia un episodio di vandalismo che ha coinvolto una proprietà agricola, suscitando preoccupazione e richiedendo approfondimenti sulle cause e sulle responsabilità.

Trattori in fiamme nell’azienda agricola - Su uno dei mezzi incendiati, un minuto prima era seduto il titolare Il rogo è divampato all’improvviso e le fiamme hanno avvolto ... ilrestodelcarlino.it

#NUORO - Notte di fuoco in città: un pickup Volkswagen è stato danneggiato dalle fiamme nella parte anteriore, poco dopo l’1,00, in via Pablo Neruda... - Non fermarti al titolo - clicca e leggi la notizia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.