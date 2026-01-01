Danneggiato col fuoco il trattore dell' azienda agricola di cui è socio il presidente del Libero consorzio
Nella nostra regione, un trattore dell’azienda agricola del presidente del Libero consorzio è stato danneggiato da un incendio. Si tratta di un atto intenzionale di danneggiamento, non di un furto o di un tentativo di rame. La vicenda evidenzia un episodio di vandalismo che ha coinvolto una proprietà agricola, suscitando preoccupazione e richiedendo approfondimenti sulle cause e sulle responsabilità.
Non è stato “lavoro” di “cacciatori” di rame. Non un tentativo di furto, ma un danneggiamento in piena regola. Un fatto che “suona” come una sorta di avvertimento. Sono stati incendiati più pneumatici, quasi sicuramente - perché erano posizionati sotto il motore del trattore - per distruggere il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
