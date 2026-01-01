Dalle bancarelle di Tor Bella Monaca ai negozi in provincia | scacco ai venditori di botti illegali
Le autorità hanno intensificato i controlli contro la vendita di botti illegali, trovandoli sia nei negozi che nelle strade di Tor Bella Monaca e nelle zone limitrofe. L’intervento dei carabinieri ha permesso di sequestrare numerose confezioni non conformi alla normativa vigente, contribuendo a garantire maggiore sicurezza in vista delle festività di fine anno. L'azione si inserisce in un più ampio impegno di tutela della popolazione e del rispetto delle leggi.
Botti illegali trovati nei negozi o venduti su strada. Il lavoro dei carabinieri è andato avanti anche alla vigilia del nuovo anno. Con interventi mirati al contrasto della detenzione illecita, della fabbricazione e del traffico di botti, fuochi pirotecnici e materiali esplosivi. Interventi che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
