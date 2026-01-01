Dalle bancarelle di Tor Bella Monaca ai negozi in provincia | scacco ai venditori di botti illegali

Da romatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno intensificato i controlli contro la vendita di botti illegali, trovandoli sia nei negozi che nelle strade di Tor Bella Monaca e nelle zone limitrofe. L’intervento dei carabinieri ha permesso di sequestrare numerose confezioni non conformi alla normativa vigente, contribuendo a garantire maggiore sicurezza in vista delle festività di fine anno. L'azione si inserisce in un più ampio impegno di tutela della popolazione e del rispetto delle leggi.

Botti illegali trovati nei negozi o venduti su strada. Il lavoro dei carabinieri è andato avanti anche alla vigilia del nuovo anno. Con interventi mirati al contrasto della detenzione illecita, della fabbricazione e del traffico di botti, fuochi pirotecnici e materiali esplosivi. Interventi che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

dalle bancarelle di tor bella monaca ai negozi in provincia scacco ai venditori di botti illegali

© Romatoday.it - Dalle bancarelle di Tor Bella Monaca ai negozi in provincia: scacco ai venditori di botti illegali

Leggi anche: Dalle parole ai fatti, blitz anti-droga al Quarticciolo e Tor Bella Monaca: la risposta dello Stato a pusher e criminalità nei quartieri sotto scacco

Leggi anche: Occhiali e visite oculistiche ai fragili, viaggio nella clinica di Tor Bella Monaca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Botti illegali e cocaina in casa della compagna, nei guai 43enne; Scoperte due bancarelle abusive e deposito in condominio: tre denunce e 1 quintale di fuochi sequestrati; Capodanno sicuro a Roma, maxi controlli su botti illegali: sequestrati oltre 200 chili di fuochi; Roma, scoperto in condominio arsenale di botti illegali.

Controlli della Polizia locale a Tor Bella Monaca - Vasta operazione di contrasto al degrado urbano nel mercato di Tor Bella Monaca da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.