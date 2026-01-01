Dalla Svizzera senza amore | auguri e addio ai lavoratori della Amom

Il 1 gennaio 2026 segna la fine dell’attività della Amom, con la cessazione del lavoro e il licenziamento collettivo di 70 operai. Dalla Svizzera arriva un messaggio di saluto e addio ai dipendenti coinvolti, in un contesto di chiusura che interessa molte famiglie e comunità. Questa decisione rappresenta un momento di riflessione sul futuro delle aziende e del settore.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – Cessazione dell’attività e licenziamento collettivo dei 70 operai. Il virtuale biglietto di auguri è arrivato da Mendrisio, Svizzera. Auguri e addio: lei è licenziato. La pratica burocratica è stata avviata da Confindustria: licenziamento collettivo dei 70 dipendenti della Amom. La vertenza nell’azienda di Badia al Pino è finita nel peggiore dei modi. Nel penultimo giorno dell’anno la multinazionale Oerlikon-Riri ha organizzato una riunione da remoto con i dipendenti e gli ha comunicato che era finita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

