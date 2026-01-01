Dalla medicina del territorio all’influenza | un anno con i medici

Un anno dedicato alla medicina del territorio e alla prevenzione, con un focus particolare sull'influenza stagionale. Questo periodo ha evidenziato l'importanza di un'assistenza capillare e di campagne di sensibilizzazione efficaci, come quella per la vaccinazione antinfluenzale. Un percorso che sottolinea il ruolo fondamentale dei medici di famiglia nel garantire salute e benessere alla comunità.

Dai problemi della medicina del territorio alle indicazioni relative all'influenza e alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Sono tanti i temi che sono stati approfonditi nel 2025 in merito alla salute e alla prevenzione. Nel corso dell'anno, attraverso interviste effettuate al dottor Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici di Bergamo, al dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, e ad altri medici abbiamo approfondito tante notizie relative alla sanità. Per allargare lo sguardo alla popolazione di ogni età, non è mancata l'attenzione verso i più piccoli, grazie alla disponibilità del dottor Luigi Greco, noto pediatra e consigliere dell'Ordine dei Medici di Bergamo.

