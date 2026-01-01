Dall' 1 gennaio pedaggi in aumento per gli automobilisti brianzoli | quanto costerà andare al lavoro
A partire dall’1 gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento per gli automobilisti della Brianza. La decisione, comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, implica un incremento dei costi per chi si sposta quotidianamente in autostrada. Questa variazione interesserà tutti coloro che percorrono le tratte più frequentate, influendo sui costi di viaggio e sul budget delle famiglie.
Brutte notizie per gli automobilisti brianzoli e non. Da oggi, giovedì 1 gennaio 2026 infatti dovranno fare i conti con l'aumento dei pedaggi autostradali, come comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) guidato da Matteo Salvini.Gli aumenti in vistaI pedaggi autostradali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
