Dall' 1 gennaio pedaggi in aumento per gli automobilisti brianzoli | quanto costerà andare al lavoro

A partire dall’1 gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento per gli automobilisti della Brianza. La decisione, comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, implica un incremento dei costi per chi si sposta quotidianamente in autostrada. Questa variazione interesserà tutti coloro che percorrono le tratte più frequentate, influendo sui costi di viaggio e sul budget delle famiglie.

Pedaggi autostradali in aumento dal 1° gennaio 2026: tratte e costi - L’aumento dei pedaggi autostradali avrà effetto sin dalle prime ore del 2026 e inciderà sui costi di viaggio, già a partire dalle partenze dopo le festività. novella2000.it

Autostrade: su quali tratte aumentano i pedaggi dal 1° gennaio 2026 (e su quali no) - Su molte arterie stradali della penisola l'incremento sarà dell'1,5% (ma ci sono anche delle eccezioni) Dal 1° gennaio 2026 viaggiare sulle autostrade italiane costerà di più. today.it

