Dal mare alla montagna fino a un atto di solidarietà | ecco come hanno trascorso il Capodanno i vip

Durante il passaggio tra il 2025 e il 2026, numerosi personaggi noti hanno deciso di trascorrere il Capodanno all’estero, spaziando tra mare e montagna. Alcuni hanno optato per momenti di relax, altri per iniziative di solidarietà, riflettendo le diverse modalità di festeggiare il nuovo anno. Queste scelte mostrano come anche le figure pubbliche vivano il cambio di anno in modo variegato, mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso delle proprie tradizioni.

Sono molti i vip che hanno scelto di trascorrere le ultime ore del 2025 e le prime del 2026 all'estero. Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano hanno scelto per il Capodanno la Colombia e con loro c'è anche Chiara Ferragni. Federica Nargi, con il marito Alessandro Matri e le figlie. 🔗 Leggi su Today.it

