Dal baratro azzurro e all’eurofiguraccia dell’Inter | anche nel 2025 il pallone italiano è sgonfio Uniche luci? Napoli e Bologna | il pagellone

Il calcio italiano nel 2025 continua a mostrare un quadro complesso, tra segnali di crescita economica e difficoltà sportive. Nonostante un contributo di 12,5 miliardi di euro al PIL e ricavi di 7 miliardi, molti club restano in crisi di indebitamento e i risultati sul campo sono spesso deludenti. Le eccezioni sono rappresentate da Napoli e Bologna, che emergono come punti di luce in un panorama generalmente in ombra.

Il calcio italiano anche nel 2025 è stato luci (poche) e ombre (tante, troppe). Ai numeri economici che certificano un contributo di 12,5 miliardi al PIL e alla produzione di 7 mld di ricavi – ma i club continuano a essere profondamente indebitati -, si contrappongono risultati sportivi modesti e in alcuni casi sconfortanti. Il ko dell’Inter (0-5) nella finale Champions contro il PSG è una sconfitta record, ma ancora peggio se guardiamo la nazionale, costretta ad affrontare per la terza volta di fila i playoff mondiali. Ci è andata male due volte, toccare ferro è d’obbligo. Al netto della forza della Norvegia, che nelle due sfide ci ha rifilato sette gol, l’Italia appare squadra vulnerabile e fragile sul piano emotivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

