Dakar 2026 tutti gli italiani in gara | Paolo Lucci può stupire nelle moto

Il Rally Dakar 2026 si avvicina, con la competizione in programma in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. Tra i partecipanti italiani, Paolo Lucci si prepara a distinguersi nelle categorie moto, portando avanti una tradizione di partecipazioni e prestazioni significative. L’evento rappresenta un importante momento di confronto per i piloti italiani, pronti a confrontarsi con le sfide di questa storica gara.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del Rally Dakar 2026, che si terrà in Arabia Saudita (per il settimo anno di fila) dal 3 al 17 gennaio. La 48ma edizione della Maratona nel Deserto, composta da un prologo iniziale seguito da tredici tappe per un totale di quasi 8000 chilometri da Yanbu a Riad e ritorno, vedrà una folta pattuglia azzurra tra i concorrenti della varie categorie. Saranno 7 gli italiani in moto al via del rally raid più prestigioso al mondo, tra cui un possibile candidato alla top15 assoluta come Paolo Lucci in sella alla Honda CRF 450 non ufficiale (Rally 2) di Rsmoto HRC Race Service. 🔗 Leggi su Oasport.it

