Dai cortei alla guerriglia urbana | l' escalation violenta dei pro Pal

L'anno che si conclude ha visto un aumento di tensioni e episodi di violenza legati alle proteste pro Palestina, che hanno coinvolto diverse città italiane. Questa escalation ha portato a scontri e disordini, evidenziando come le manifestazioni di solidarietà possano talvolta degenerare in situazioni di conflitto urbano. Un'analisi di quanto accaduto offre spunti per comprendere le dinamiche e le implicazioni di questi eventi nella società italiana.

L'anno che si sta chiudendo lascia in eredità un'Italia ferita da una scia di violenza che, con il pretesto del sostegno alla causa palestinese, ha trasformato le nostre città in campi di battaglia. Da Roma a Milano, passando per Bologna e Torino, il 2025 verrà ricordato come l'anno in cui l'antagonismo più becero ha gettato la maschera, unendo il fanatismo ideologico all'aggressione sistematica contro le forze dell'ordine e le istituzioni. Le manifestazioni per la pace si sono trasformate in occasioni di violenza, in guerriglie contro lo Stato: c'è chi parla di infiltrati ma la verità è che i soggetti responsabili delle aggressioni sono sempre stati parte di quei cortei, degli spezzoni sociali.

