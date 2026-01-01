Da oggi molte opere perdono il diritto d' autore Ecco quali

A partire dal 2026, molte opere di pubblico dominio entreranno a far parte del patrimonio accessibile a tutti. Questa trasformazione permette di fruire liberamente di testi, immagini e altri materiali che prima erano soggetti a restrizioni di copyright. Di seguito, scopri quali sono le opere interessate e cosa cambia per utenti e creatori nel contesto della tutela e della condivisione culturale.

Con l'inizio del 2026 un'ampia parte del patrimonio culturale mondiale diventa liberamente accessibile. Dal 1° gennaio, infatti, numerose opere letterarie, musicali, cinematografiche e artistiche perdono il diritto d'autore ed entrano ufficialmente nel pubblico dominio, potendo essere utilizzate, copiate e rielaborate senza vincoli legali o costi. Il diritto d'autore tutela le opere creative per un periodo di tempo limitato. Negli Stati Uniti la protezione dura 95 anni dalla pubblicazione, mentre in Europa e in Italia la regola generale è quella dei 70 anni dalla morte dell'autore. Allo scadere di questi termini, le opere diventano patrimonio comune, a disposizione di editori, studiosi, artisti e cittadini.

