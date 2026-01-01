Da Morata a Joao Felix | quale è stata la delusione maggiore al Milan? Vota il sondaggio

Nel corso del 2025, il Milan ha vissuto momenti di sfida e delusione legati alle prestazioni di alcuni giocatori. Da Morata a Joao Felix, identificare quale sia stata la maggiore delusione può aiutare a comprendere meglio il percorso della squadra quest’anno. Partecipa al sondaggio presente nell’articolo e condividi la tua opinione su quale giocatore ha incontrato le maggiori difficoltà in questa stagione.

Un anno difficile per il Milan: quale è stata la delusione maggiore del 2025 tra i giocatori rossoneri? Ex Milan, Morata risponde a Joao Felix: ecco il primo gol col Galatasaray VIDEO - Alla seconda partita con la sua nuova maglia, Alvaro Morata lascia il segno coi colori del Galatasaray. L'Atletico Madrid inizia con una vittoria. Marca: "Morata e Joao Felix per sognare" - L'Atletico Madrid inizia il campionato con una netta vittoria sul campo del Getafe e i tifosi dei Colchoneros iniziano già a sognare una grande stagione, come scrive Marca in prima pagina: "Morata e ... Inter: l'Atletico Madrid vorrebbe proporre Joao Felix e Morata per arrivare a Lautaro - La dirigenza dell'Atletico Madrid starebbe pensando ad un colpo per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Diego Pablo Simeone ed il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe ... Nkunku, Estupiñan, De Winter, Joao Felix, Emerson Royal, Morata, Walker, Chukwueze: tra questi chi è stato il peggiore del Milan nel 2025 secondo voi

