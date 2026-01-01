Da Cime Tempestose all’Odissea di Christopher Nolan | i film imperdibili in arrivo nel 2026

Nel 2026, il cinema si appresta a tornare protagonista con una selezione di film attesi e di grande interesse. Dopo un 2025 caratterizzato da risultati deludenti, l’industria cinematografica si prepara a offrire nuove opportunità di intrattenimento e qualità. Di seguito, un elenco delle pellicole più attese, tra adattamenti e produzioni originali, che promettono di rinnovare l’offerta cinematografica dell’anno.

Dopo un 2025 piuttosto deludente per le sale cinematografiche, sia in termini di incassi che di qualità delle proposte, l’industria del cinema si prepara a una vera e propria rinascita. Il calendario delle uscite del 2026, infatti, è ricchissimo di titoli che promettono di riportare il pubblico nelle sale. Il 2026 cinematografico si apre il primo gennaio con No Other Choice – Non c’è altra scelta, il nuovo film del maestro coreano Park Chan-wook. Vent’anni dopo l’adattamento di Costa-Gavras, il regista porta sullo schermo il romanzo di Donald E. Westlake con Lee Byung-hun nei panni di un dirigente di una cartiera improvvisamente licenziato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

