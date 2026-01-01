Curiosità ritorna la Casa della Befana nel centro storico di Salerno
La Casa della Befana torna nel centro storico di Salerno, in via Largo Dogana Regia. Promossa da Azione Cattolica UP Centro Storico Salerno, questa iniziativa offre un'occasione per scoprire tradizioni e momenti di festa legati alla figura della Befana. Un appuntamento che coinvolge la comunità locale, mantenendo vivo il patrimonio culturale e condividendo spazi di incontro nel cuore della città.
Ritorna, la Casa della Befana in via Largo Dogana Regia, a cura di Azione Cattolica UP Centro Storico Salerno. Dal 2 al 6 gennaio, alle ore 16.30, dunque, tante sorprese attendono grandi e piccini per incontrare la vecchina con la scopa a casa sua, con tanto di angolo delle letterine e letture. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
