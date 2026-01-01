Cronos | The New Dawn si apre a nuovi giocatori con la modalità Temporal Diver

Cronos: The New Dawn introduce la modalità Temporal Diver, pensata per accogliere nuovi giocatori. Questa novità, annunciata dal Bloober Team, offre un livello di difficoltà adattabile per rendere l’esperienza più accessibile senza compromettere l’immersione. La modalità Temporal Diver mira a fornire un’opzione in più per chi desidera esplorare il gioco in modo più graduale e personalizzato.

Bloober Team ha annunciato ufficialmente Temporal Diver Mode, una nuova modalità di difficoltà pensata per rendere l'esperienza più accessibile. L'aggiornamento arriverà all'inizio del 2026 e sarà dedicato a Cronos: The New Dawn, survival horror in terza persona che ha fatto della tensione e dell'atmosfera uno dei suoi punti di forza. Una modalità pensata per vivere la storia con più libertà. Secondo quanto spiegato dallo studio, Cronos: The New Dawn è stato progettato fin dalle prime fasi come un gioco impegnativo, capace di mettere costantemente sotto pressione il giocatore. Tuttavia, nel corso del tempo, il team ha raccolto con attenzione i commenti della community.

