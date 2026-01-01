Cronaca risultato e gol da capolista chiudono la corsa del Villa

L’Arsenal, grazie a una prestazione convincente nel secondo tempo, ha battuto l’Aston Villa e consolidato il primo posto in Premier League, allungando il vantaggio a cinque punti. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i Gunners, chiudendo anche la serie di otto vittorie consecutive del Villa. Questo risultato rappresenta un momento importante nella corsa al titolo per la squadra londinese.

