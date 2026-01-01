Cronaca risultato e gol da capolista chiudono la corsa del Villa
L’Arsenal, grazie a una prestazione convincente nel secondo tempo, ha battuto l’Aston Villa e consolidato il primo posto in Premier League, allungando il vantaggio a cinque punti. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i Gunners, chiudendo anche la serie di otto vittorie consecutive del Villa. Questo risultato rappresenta un momento importante nella corsa al titolo per la squadra londinese.
2025-12-31 00:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Arsenal ha allungato il proprio vantaggio in testa alla Premier League a cinque punti dopo che una magistrale prestazione nel secondo tempo ha eliminato l’Aston Villa e ha concluso la serie di vittorie in otto partite di campionato. I pericolosi ospiti di Unai Emery avrebbero potuto portarsi a pari punti con i Gunners con un’altra, famosa, vittoria in trasferta e sono stati senza dubbio la squadra più brillante nei primi 45 minuti. Ma la squadra di Mikel Arteta ha dimostrato perché è in cima alla classifica con un grandissimo secondo tempo grazie ai gol di Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard e Gabriel Jesus che l’hanno portata nel 2026 in pole position. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
