Cristina Chiabotto a Crans Montana durante la strage | Stiamo bene ma che tragedia

Durante la notte di Capodanno a Crans Montana, una località sciistica svizzera, si è verificato un tragico incidente. Cristina Chiabotto, presente al momento, ha commentato la situazione affermando che stanno bene, ma ha espresso preoccupazione per la gravità dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande attenzione, evidenziando l’impatto di un evento che ha sconvolto la tranquilla località alpina.

La notte di Capodanno a Crans Montana, esclusiva località sciistica svizzera, si è trasformata in un incubo. Mentre centinaia di turisti festeggiavano l’arrivo del 2026, un’esplosione devastante ha squarciato il bar Le Constellation, uno dei locali più frequentati della stazione montana, causando almeno 47 morti e circa cento feriti. Tra i numerosi vacanzieri presenti nella località al momento della tragedia c’era anche Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia e conduttrice torinese, che si è affrettata a rassicurare i suoi follower con un messaggio sui social. “Siamo qui e per fortuna stiamo bene, che tragedia”, ha scritto Chiabotto dal suo profilo social. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cristina Chiabotto a Crans Montana durante la strage: “Stiamo bene, ma che tragedia” Leggi anche: Cos’è l’effetto flashover che ha scatenato la tragedia di Crans-Montana Leggi anche: La strage di Capodanno in Svizzera: 16enne milanese in coma dopo l'esplosione a Crans-Montana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cristina Chiabotto a Crans Montana a Capodanno: Siamo qui e siamo bene.... Cristina Chiabotto a Crans Montana durante la strage: “Stiamo bene, ma che tragedia” - Cristina Chiabotto era a Crans Montana durante l'esplosione di Capodanno che ha causato 47 morti. msn.com

Cristina Chiabotto a Crans Montana a Capodanno: "Siamo qui e siamo bene..." - ” ... corrieredellosport.it

Crans Montana, Cristina Chiabotto in vacanza nel paese della strage. «Stiamo bene, ma che tragedia» - La conduttrice torinese si trovava nella località svizzera al momento dell’esplosione, anche se non nel locale coinvolto dall’incendio ... torino.corriere.it

Cristina #Chiabotto a Crans #Montana a Capodanno: "Siamo qui e siamo bene..." x.com

Cristina Chiabotto. Cristina Chiabotto · Original audio. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.