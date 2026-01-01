Cristiano Ronaldo apre l’anno indossando un Patek Philippe che costa quanto ciò che guadagna in un giorno

Cristiano Ronaldo, a quasi 41 anni, continua a distinguersi sia nel calcio che nel suo stile di vita. Recentemente, è stato visto indossare un orologio Patek Philippe dal valore elevato, simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua carriera e le sue scelte personali riflettono un impegno costante e una volontà di eccellere, mantenendo un’immagine di successo e sobrietà che lo contraddistingue nel tempo.

Cristiano Ronaldo non si ferma, né in campo né fuori. A quarant'anni (ne festeggerà 41 il prossimo 5 febbraio) è ancora uno dei migliori giocatori in circolazione e si pone nuovi obiettivi ogni giorno. A livello sportivo, il prossimo è raggiungere i 1000 gol in carriera e ha già dichiarato che non si fermerà finché non ci sarà riuscito. Anche fuori dal rettangolo di gioc CR7 è in continua evoluzione, nel business, nell'immagine, nel modo di vestirsi e di presentarsi al pubblico. L'ultima novità è arrivata la sera del Globe Soccer Awards 2025 a Dubai. Cristiano, premiato come miglior giocatore del Medio Oriente, era tra i protagonisti più attesi e non ci ha deluso.

