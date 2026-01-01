Crans MontanaTajani | italiani coinvolti

A Crans Montana, si registrano notizie di italiani coinvolti nella tragedia, con circa una dozzina di persone ricoverate in vari ospedali e una quindicina di dispersi. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’accaduto e offrire supporto alle famiglie interessate. La situazione rimane sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di soccorso e accertamento.

16.25 "Purtroppo ci sono italiani coinvolti" nella tragedia a Crans Montana.Si parla di "una dozzina di italiani ricoverati in diversi ospedali",e "una quindicina di dispersi".Così il ministro degli Esteri Tajani commentando la situazione Tre italiani ustionati gravi saranno trasferiti probabilmente al Niguarda a Milano. Prosegue Tajani,"siamo vicini al popolo svizzero ma anche vicini a tutti gli italiani che stanno vivendo attimi di disperazione.Tajani andrà sul posto per essere vicino ai nostri connazionali.

Crans-Montana, una trentina di italiani coinvolti. Il ministro Tajani: «Quindici sono feriti, altrettanti dispersi» - «Al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono stati trovati negli ospedali. leggo.it

Esplosione in un bar a Crans-Montana, Tajani: "47 morti, 16 italiani risultano dispersi" - Sono 47 i morti accertati nel rogo che nella notte ha devastato il pub 'Le Constellation', nella località svizzera di Crans- msn.com

Crans-Montana, almeno 40 morti nel rogo: ustionati gravi attesi al Niguarda

Strage a Crans-Montana, Tajani: 'Una quindicina di italiani negli ospedali, altrettanti dispersi' #ANSA - facebook.com facebook

