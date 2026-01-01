Crans-Montana una trentina di italiani coinvolti Il ministro Tajani | Quindici sono feriti sedici dispersi

A Crans-Montana, in Svizzera, si registra il coinvolgimento di circa una dozzina o quindicina di italiani in seguito alla tragedia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che al momento sono stati segnalati quindici feriti e sedici dispersi tra i cittadini italiani presenti nella zona. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si cercano di chiarire le circostanze dell’incidente.

Strage di Crans-Montana, papà italiano: “Mio figlio era lì, non risponde al telefono”. Tajani: “Connazionali in ospedale, almeno 15 quelli dispersi” - “Ci vorranno giorni o settimane per identificare le vittime a causa delle ustioni riportate”. ilriformista.it

Dramma di Crans-Montana, Tajani: «Una quindicina di italiani dispersi» - Forse una trentina i cittadini italiani rimasti coinvolti nel rogo, la conferma della autorità. tio.ch

La tragedia al bar Le Constellation di Crans Montana nella notte di Capodanno non sarebbe riconducibile a un atto terroristico. L'esplosione nella notte nella quale hanno perso la vita decine di persone e almeno 100 sono rimaste ferite potrebbe invece esser - facebook.com facebook

Il medico italiano intervenuto a Crans-Montana: 'Situazione catastrofica'. La testimone: 'Una carneficina'. Il racconto di soccorritori e presenti. 'Il fuoco appiccato da candele su bottiglie di champagne' #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.