Crans-Montana una trentina di italiani coinvolti Il ministro Tajani | Quindici sono feriti sedici dispersi
A Crans-Montana, in Svizzera, si registra il coinvolgimento di circa una dozzina o quindicina di italiani in seguito alla tragedia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che al momento sono stati segnalati quindici feriti e sedici dispersi tra i cittadini italiani presenti nella zona. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si cercano di chiarire le circostanze dell’incidente.
Quanti sono gli italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana, in Svizzera? Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, una trentina di italiani coinvolti. Il ministro Tajani: «Quindici sono feriti, altrettanti dispersi»
Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti accertati, 100 feriti. Tajani: «Sedici italiani risultano dispersi, una quindicina i ricoverati» Il rogo, la fuga, il sangue. «Una carneficina»
Crans-Montana, candela scintillante probabile causa dell’incendio; Strage di Capodanno a Crans-Montana, 47 morti e 100 feriti | Tajani: 15 italiani dispersi e 12 ricoverati | L'ambasciatore: Incendio causato da un petardo sul controsoffitto; Le fiamme, poi l'esplosione. Incendio devasta un bar di Crans-Montana, in Svizzera. Decine di morti a Capodanno; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: Almeno 40 morti durante festa di Capodanno.
Crans-Montana, una trentina di italiani coinvolti. Il ministro Tajani: «Quindici sono feriti, altrettanti dispersi» - Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono stati trovati ... msn.com
Strage di Crans-Montana, papà italiano: “Mio figlio era lì, non risponde al telefono”. Tajani: “Connazionali in ospedale, almeno 15 quelli dispersi” - “Ci vorranno giorni o settimane per identificare le vittime a causa delle ustioni riportate”. ilriformista.it
Dramma di Crans-Montana, Tajani: «Una quindicina di italiani dispersi» - Forse una trentina i cittadini italiani rimasti coinvolti nel rogo, la conferma della autorità. tio.ch
La tragedia al bar Le Constellation di Crans Montana nella notte di Capodanno non sarebbe riconducibile a un atto terroristico. L'esplosione nella notte nella quale hanno perso la vita decine di persone e almeno 100 sono rimaste ferite potrebbe invece esser - facebook.com facebook
Il medico italiano intervenuto a Crans-Montana: 'Situazione catastrofica'. La testimone: 'Una carneficina'. Il racconto di soccorritori e presenti. 'Il fuoco appiccato da candele su bottiglie di champagne' #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.