Crans-Montana una trentina di italiani coinvolti Il ministro Tajani | Quindici sono feriti altrettanti dispersi

A Crans-Montana, circa una quindicina di italiani sono stati rintracciati negli ospedali, mentre altrettanti risultano ancora dispersi. Il ministro Tajani ha confermato questa situazione, sottolineando come le famiglie abbiano comunicato con le autorità. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini, mentre le operazioni di ricerca e assistenza continuano per chiarire l’accaduto e supportare i coinvolti.

Crans Montana, almeno 40 morti nel rogo: ansia per gli italiani - A Crans Montana, località chic sulle Alpi svizzere, il bar discoteca Constellation è andato in fiamme nella notte, poco dopo l’1. avvenire.it

STRAGE CRANS-MONTANA - Intervistato dalla TV svizzera italiana ha usato queste parole Mathias Reynard, presidente del Governo vallesano, per commentare la tragedia di Crans- 9colonne.it

Quaranta morti e un centinaio di feriti a causa di un’esplosione che ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30 nel noto bar “Le Constellation”, mentre si aspettava l’arrivo de - facebook.com facebook

Crans Montana, La testimone: “Una carneficina, i ragazzi uscivano insanguinati. All'appello mancano quindici maestri di sci” x.com

