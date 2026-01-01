Crans-Montana una trentina di italiani coinvolti Il ministro Tajani | Quindici sono feriti altrettanti dispersi

A Crans-Montana, circa una quindicina di italiani sono stati rintracciati negli ospedali, mentre altrettanti risultano ancora dispersi. Il ministro Tajani ha confermato questa situazione, sottolineando come le famiglie abbiano comunicato con le autorità. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini, mentre le operazioni di ricerca e assistenza continuano per chiarire l’accaduto e supportare i coinvolti.

«Al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono stati trovati negli ospedali. Altrettanti sono dispersi», ossia «le famiglie si sono fatte vive con l'unità. 🔗 Leggi su Leggo.it

