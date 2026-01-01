Crans Montana un genovese di sedici anni tra i dispersi dell' incendio la preoccupazione della famiglia
Emanuele Galeppini, 16 anni di Genova, residente a Dubai con i genitori, è tra i dispersi dell’incendio scoppiato a Crans-Montana nella notte di Capodanno. Un team di medici del centro ustioni del Villa Scassi sta seguendo la situazione, mentre la famiglia vive momenti di preoccupazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sul drammatico episodio verificatosi in Svizzera, coinvolgendo anche giovani e famiglie.
Si chiama Emanuele Galeppini e vive da tempo a Dubai con i genitori. Dalla Liguria alla Svizzera un team di medici del centro ustioni del Villa Scassi Emanuele Galeppini, 16 anni, nato a Genova è tra i dispersi dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana e che ha già provo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
