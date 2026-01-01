Crans Montana un genovese di sedici anni tra i dispersi dell' incendio la preoccupazione della famiglia

Emanuele Galeppini, 16 anni di Genova, residente a Dubai con i genitori, è tra i dispersi dell’incendio scoppiato a Crans-Montana nella notte di Capodanno. Un team di medici del centro ustioni del Villa Scassi sta seguendo la situazione, mentre la famiglia vive momenti di preoccupazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sul drammatico episodio verificatosi in Svizzera, coinvolgendo anche giovani e famiglie.

Crans-Montana, chi sono gli italiani dispersi: i nomi. Molti minorenni, i più giovani hanno 16 anni - Sono almeno sedici gli italiani dispersi dopo l'esplosione nella notte di Capodanno a Crans- msn.com

Crans-Montana, una trentina di italiani coinvolti. Il ministro Tajani: «Quindici sono feriti, sedici dispersi» - Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, ... leggo.it

La tragedia di #Crans-Montana è un dolore che lacera. Erano quasi tutti minorenni, ragazzi con la vita davanti. Ancora una strage di giovani vite spezzate all’improvviso. E altri genitori pieni di dolore, condannati a un vuoto senza fine. #Svizzera x.com

Tg3. . Le testimonianze di chi era nel locale di Crans-Montana la notte della strage. - facebook.com facebook

