Crans Montana un genovese di sedici anni tra i dispersi dell' incendio la preoccupazione della famiglia

Emanuele Galeppini, 16 anni di Genova, residente a Dubai con i genitori, è tra i dispersi dell’incendio scoppiato a Crans-Montana nella notte di Capodanno. Un team di medici del centro ustioni del Villa Scassi sta seguendo la situazione, mentre la famiglia vive momenti di preoccupazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sul drammatico episodio verificatosi in Svizzera, coinvolgendo anche giovani e famiglie.

Crans-Montana, una trentina di italiani coinvolti. Il ministro Tajani: «Quindici sono feriti, sedici dispersi»

Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti accertati, 100 feriti. Tajani: «Sedici italiani risultano dispersi, una quindicina i ricoverati» Il rogo, la fuga, il sangue. «Una carneficina»

