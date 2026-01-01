Crans-Montana testimone | È stato orribile molte persone urlavano e cercavano di scappare

Testimone a Crans-Montana descrive un episodio drammatico, affermando di aver assistito a persone che urlavano e tentavano di fuggire. Ha anche riferito di aver visto diversi individui sul pavimento, ritenendo che fossero deceduti. Le sue parole evidenziano la gravità dell’accaduto e la tensione vissuta sul luogo. Questa testimonianza contribuisce a ricostruire l’entità dell’incidente, ancora sotto indagine.

Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi - Due testimoni: candelina su bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto. ilsole24ore.com

Crans-Montana, un giovane testimone: "Era come un film dell'orrore" - "Siamo andati via prima che i pompieri arrivassero, ho visto persone che non sapevano se i loro cari fossero ancora all'interno. repubblica.it

Dopo la strage di Crans-Montana, l'Italia attiva la macchina dei soccorsi. Tre pazienti gravemente ustionati in arrivo al centro specializzato del Niguarda. - facebook.com facebook

Esplosione a Crans-Montana, la conferenza stampa delle autorità svizzere - La diretta x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.