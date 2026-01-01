Crans-Montana testimone | È stato orribile molte persone urlavano e cercavano di scappare
Testimone a Crans-Montana descrive un episodio drammatico, affermando di aver assistito a persone che urlavano e tentavano di fuggire. Ha anche riferito di aver visto diversi individui sul pavimento, ritenendo che fossero deceduti. Le sue parole evidenziano la gravità dell’accaduto e la tensione vissuta sul luogo. Questa testimonianza contribuisce a ricostruire l’entità dell’incidente, ancora sotto indagine.
“Molte persone urlavano, cercavano di scappare, e ho visto molte persone sul pavimento e penso che queste persone fossero morte”. Questo il racconto di Samuel Rapp, un testimone della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Nell’incendio di un locale, il bar Le Constellation, sono morte almeno 47 persone con decine di feriti. Tanti anche gli italiani coinvolti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
