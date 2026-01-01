Crans Montana tanti stranieri tra le vittime Per identificare i corpi serviranno giorni

Il tragico incendio di Crans Montana ha causato finora 40 vittime e numerosi feriti gravi. La presenza di molti stranieri tra le vittime rende la tragedia ancora più complessa da gestire. Le operazioni di identificazione dei corpi richiederanno diversi giorni, mentre le autorità continuano le attività di soccorso e accertamento delle cause. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di questa grave emergenza.

Il rogo di Crans Montana ad ora risulta aver provocato "40 morti accertati e 40 feriti molto gravemente". Lo dice Frederic Gisler, capo della polizia della località sciistica in Svizzera nel corso della conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla tragedia. "Le vittime provengono da molti Paesi, stiamo cercando di contattare le famiglie", viene spiegato. Il capo della polizia ha detto che per l'identificazione delle vittime ci vorranno giorni. "La priorità nei prossimi giorni sarà quella di identificare i copri delle vittime. Ci aspettiamo che ci siano molto stranieri", ha affermato Gisler.

Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi - Due testimoni: candelina su bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto. ilsole24ore.com

Crans-Montana, la località svizzera amata dal jet set: le gare di sci, gli hotel di lusso e l’aria che cura. Storia di un luogo iconico - L’inferno di Capodanno è scoppiato nel cuore delle Alpi svizzere in una località frequentatissima dai vip di tutto il mondo (compreso lo storico James Bond Roger Moore che qui era di casa). ilgiorno.it

Il momento in cui divampa l’incendio al bar “Le Constellation” di Crans-Montana nelle immagini postate da un utente su X ( suissealert) #skytg24 #news - facebook.com facebook

Strage a Crans Montana, un testimone: 'Locale senza vie di fuga sufficienti'. Il racconto di un giovane italiano che si è trovato sul posto poco dopo la tragedia (testimonianza raccolta dall'inviato Benoit Girod) #ANSA x.com

