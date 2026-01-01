Crans Montana Tajani alle famiglie dei dispersi | Lo facciano subito

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aggiornato sulle verifiche riguardanti la tragedia di Crans Montana, confermando che le informazioni sono state raccolte attraverso fonti ufficiali italiane, tra cui la Farnesina, l'ambasciata di Berna e il consolato di Ginevra. In un intervento telefonico, Tajani ha invitato le famiglie dei dispersi a fare subito richiesta di assistenza, sottolineando l’importanza di un’azione tempestiva in questa fase.

"Le notizie che abbiamo sono frutto di un incrocio tra i dati della nostra unità di crisi della Farnesina, i dati che arrivano dall'ambasciata d'Italia a Berna, i dati che arrivano dal consolato d'Italia a Ginevra": il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto in diretta al telefono con il talk 4 di Sera in onda su Rete 4 per parlare della strage avvenuta a Crans Montana, in Svizzera, dove un incendio e diverse esplosioni non hanno lasciato scampo a decine di ragazzi che erano in un locale a festeggiare il Capodanni. "Abbiamo 19 italiani dispersi e una dozzina di italiani ricoverati in ospedali", ha aggiunto Tajani.

